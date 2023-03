Tajani warnt vor tausenden Toten auf Mittelmeer-Route

„Der Mittelmeerraum erlebt eine Phase der Instabilität. Es besteht die Gefahr einer großen Migrationskrise mit Tausenden von Toten im Mittelmeer und auf der Balkan-Route“, so Tajani bei der zweitägigen „Feuromed“-Konferenz in Neapel am Samstag.„Wir arbeiten daran, die italienische Präsenz in Afrika zu verstärken. Wir wollen das Wachstum mit Hilfe von Abkommen unterstützen und fördern“, erklärte Tajani.Unterdessen wurde am Samstag in den Gewässern vor der Stadt Cutro in Kalabrien die Leiche eines weiteren Opfers des Schiffsunglücks von Ende Februar, eines 40-jährigen Mannes, geborgen. Damit stieg die Zahl der Toten auf insgesamt 87. Etwa 14 Personen wurden noch vermisst. Unter den Toten waren 35 Kinder und Jugendliche.Die verunglückten Migranten stammen aus Afghanistan, Pakistan und dem Iran, viele von ihnen haben Angehörige, die aus Deutschland und Österreich angereist waren, um nach ihren vermissten Familienmitgliedern zu suchen. Sie wurden am Donnerstag von der italienischen Premierministerin Giorgia Meloni im Regierungssitz in Rom empfangen.