Taliban: Keine Angriffe aus Freude über Abkommen mit USA

Die militant-islamistischen Taliban wollen am Samstag keine Angriffe in Afghanistan durchführen. Die Islamisten befänden sich „wegen der Freude der Nation über die Unterzeichnung des Abkommens“ mit den USA über Wege zu Frieden in der Defensive, teilte Taliban-Sprecher Sabiullah Mujahid am Samstag über Whatsapp mit.