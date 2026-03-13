Der Taliban-Sprecher kündigte Vergeltung an: Die Aggression werde „nicht unbeantwortet bleiben“. Eine Stellungnahme des pakistanischen Militärs lag zunächst nicht vor. Im vergangenen Monat sind die Kämpfe zwischen den beiden Nachbarstaaten wieder aufgeflammt, nachdem Pakistan Luftangriffe auf mutmaßliche Stellungen von Extremisten in Afghanistan geflogen hatte. <BR \/><BR \/>Die pakistanische Regierung wirft Afghanistan vor, diesen Unterschlupf zu gewähren. Die Taliban weisen dies zurück. Zuletzt hatte es Anzeichen für eine Entspannung gegeben. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte am Donnerstag berichtet, dass Vermittlungsbemühungen Chinas zu einer Beruhigung der Lage beigetragen hätten.