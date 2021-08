Taliban starten Angriff auf Kabul

Die Taliban-Führung erklärte in Doha, dass allen Menschen, die Kabul verlassen wollten, ein sicherer Abzug gewährt werde. Die Taliban-Kämpfer seien angewiesen, Gewaltanwendung zu vermeiden. Frauen sollten sich an geschützte Orte begeben.Ein NATO-Vertreter sagte, dass mehrere EU-Mitarbeiter an einen sicheren Ort in Kabul gebracht worden seien. Nur wenige Stunden zuvor hatten die Taliban mit Jalalabad auch die vorletzte große afghanische Stadt erobert.

apa