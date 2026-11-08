Der Tankrabatt war durch ein Dekret vom 28. Oktober eingeführt worden und galt bis einschließlich 7. November. Er entsprach einer Entlastung von 632,90 Euro je 1000 Liter Diesel. Nach Berechnungen des Verbraucherschutzverbandes Adusbef bedeutet der Wegfall für Autofahrer bei einer Tankfüllung von 50 Litern Mehrkosten von rund 2,44 Euro.<h3>\r\nPreisanstieg könnte durch jüngste Entwicklung auf dem Ölmarkt teilweise abgefedert werden<\/h3>Der Preisanstieg an den Tankstellen könnte allerdings durch die jüngste Entwicklung auf dem Ölmarkt teilweise abgefedert werden. Der Preis für Rohöl der Sorte Brent sei innerhalb weniger Tage um 16,2 Prozent gesunken, nachdem er Ende Oktober zeitweise mehr als 117 US-Dollar je Barrel erreicht habe, erklärte Adusbef-Präsident Antonio Tanza.<BR \/><BR \/>Neben den Rohölnotierungen beeinflussten jedoch weitere Faktoren die Kraftstoffpreise, betonte der Verband. Mineralölkonzerne wie Eni könnten ihre Preise daher auch unabhängig vom Auslaufen der staatlichen Vergünstigung weiter senken. Adusbef forderte die Unternehmen auf, bestehende Preisobergrenzen und Rabatte beizubehalten und die gesunkenen Rohölpreise an die Verbraucher weiterzugeben.