Wovor haben wir Angst? Das Auto mal öfter stehen zu lassen und auf den Bus umzusteigen? Dass wir immer noch tiefer in die Tasche greifen müssen, um autonom von A nach B zu kommen? Teilweise ja. <BR \/><BR \/>Viele sind auf Auto, Lieferwagen oder Lkw angewiesen, weil Beruf und Fahrplan einfach nicht miteinander harmonieren. Wenn jetzt Erdölkonzerne ihre Preise deckeln, ist das durchaus zu begrüßen. <BR \/><BR \/>Wieso aber hat die Politik nicht längst – wie in anderen EU-Ländern auch – einen solchen Preisdeckel eingezogen, statt einen Tankrabatt nach dem anderen zu beschließen, bei dem mit einigen Milliarden Euro an Steuergeldern jene Konzerne finanziert werden, die ohnehin schon von den Teuerungen profitieren? <BR \/><BR \/>Tankeschön dafür – oder eben auch nicht!<BR \/><BR \/> <a href="mailto:michael.eschgfaeller@athesia.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">michael.eschgfaeller@athesia.it<\/a>