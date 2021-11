Tauber: „Impfung ist Königsweg aus Pandemie“

An die politisch Verantwortlichen richtet Tauber den Appell, diesen Weg konsequent weiter zu beschreiten, um dadurch erneute Einschränkungen der wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Aktivitäten zu vermeiden.Für den Landtagsabgeordneten ist eine 2-G-Regelung, oder noch besser eine 2G+-Regelung der einzige Ausweg, sollten die Zahlen weiter steigen. Das heißt aber gleichzeitig auch, dass die wirtschaftlichen und sozialen Aktivitäten nicht eingeschränkt werden, wenn Südtirol orange oder sogar rot eingestuft werden sollte.Tauber: „Ein Lockdown, aber auch ein Teil-Lockdown wird von der geimpften Bevölkerung verständlicherweise nicht mehr akzeptiert werden. Den Bürgern, die sich solidarisch gezeigt haben und sich haben impfen lassen, kann das nicht mehr zugemutet werden. Es wäre auch ungerecht, jetzt wieder alle Bürgerinnen und Bürger in einen Topf zu werfen. Den Ungeimpften gehört klar aufgezeigt, wo die persönliche Freiheit endet, sobald es um das Wohl der gesamten Gesellschaft geht“, so Tauber.Zudem könne es nicht wieder so sein, „dass Bars, Restaurants, Hotels, Aufstiegsanlagen, Skischulen, Dienstleister wie Verleihe und auch Diskos geschlossen werden und bereits die zweite Wintersaison hintereinander zu verlieren drohen.“„Speziell in diesen Bereichen entsteht damit eine enorme Unsicherheit bei den Mitarbeitern, die wir in dieser höchst angespannten Lage nicht brauchen“, unterstreicht Tauber. Auch das Gesundheitssystem selbst kann ein weiter so nicht mehr länger verkraften. „Wir brauchen deshalb schnelle Entscheidungen und mehr Spielraum dafür aus Rom. Aber mit dem klaren Signal, dass die wirtschaftlichen Aktivitäten nicht erneut eingeschränkt oder eingestellt werden müssen“, schreibt Tauber abschließend in der Presseaussendung.

lpa/stol