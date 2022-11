Tausende fordern in Peru Rücktritt des Präsidenten

Wegen Korruptionsvorwürfen wird gegen Castillos Regierung ermittelt. Castillo hat die Regierungsgegner als „Reaktionäre“ und „Feinde des Volkes“ bezeichnet. Polizisten mit Helmen und Plastikschildern setzten Tränengas ein, um die Menschenmenge zu zerstreuen. Es gab vorerst keine Berichte über Verletzte.Zeitgleich versammelten sich auf dem zentralen San-Martín-Platz in Lima Unterstützer des Präsidenten. Er selbst erklärte am Samstag im Regierungspalast: „Sie werden mich bis zum letzten Tag meiner Amtszeit haben, weil mein Volk so entschieden hat.“ Castillo, der sein Amt im Juli letzten Jahres antrat, hat bereits 2 Amtsenthebungsverfahren überstanden. Aktuell laufen 6 Ermittlungsverfahren gegen ihn und eine Verfassungsbeschwerde wegen Vorwürfen wie Korruption, Beteiligung am organisierten Verbrechen und Behinderung der Justiz.In 2 Wochen soll sich in der Hauptstadt Perus die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) treffen, um sich vor Ort ein Bild zu der politischen Krise zu machen.