Um eine Rente beziehen zu können, sind 20 Versicherungsjahre erforderlich. Wer darunter liegt, hat Anspruch auf staatliche Sozialhilfe. „Die Einkommensgrenze ist dort jedoch so niedrig, dass verheiratete Frauen meist durchs Raster fallen“, erklärt die Landtagsabgeordnete und Einbringerin des Antrags Maria Elisabeth Rieder. Sie verweist dabei auf die Lebensrealität jener Generation: „Familienarbeit war Frauenarbeit, Teilzeit oder Zusatzrentenfonds gab es nur bedingt.“ <BR \/><BR \/>Mit ihrem Antrag will Rieder diese fehlende Absicherung zumindest teilweise ausgleichen. Wie hoch der Beitrag ausfallen soll, ist noch offen. Ein Rechenbeispiel gibt sie aber vor: Bei monatlich 200 Euro würde eine solche Unterstützung für rund 4.000 anspruchsberechtigte Frauen etwa zehn Millionen Euro aus dem Landeshaushalt kosten. Angesichts eines Rekord-Haushalts von neun Milliarden Euro durchaus zu stemmen, befindet Rieder. Der Beitrag soll vor allem ein Zeichen der Anerkennung für eine Leistung sein, die jahrzehntelang im Stillen erbracht wurde. Geht es nach der Landtagsabgeordneten, sollen die Mittel bereits im kommenden Jahr fließen. <BR \/><BR \/>Auf Gegenwind stößt eine solche pauschale Auszahlung allerdings im Sozialressort. „Ich finde es lobenswert, dass das Thema im Landtag behandelt wird“, erklärt Soziallandesrätin Rosmarie Pamer auf Nachfrage. Mit einem pauschalen Anerkennungsbeitrag nach dem Gießkannenprinzip könne sie sich jedoch nicht anfreunden. Stattdessen verweist sie auf neue Kriterien für Unterstützungsleistungen gegen Altersarmut, welche die Landesregierung am Freitag beschlossen hatte. Demnach sollen künftig Haushalte, in denen Senioren über 65 Jahre leben und die einen ISEE-Wert von unter 20.000 Euro aufweisen, finanzielle Unterstützung erhalten. Der Bezug einer Rente ist damit keine allgemeine Voraussetzung mehr. „Altersarmut ist weiblich, das zeigen auch die Zahlen. Für mich steht aber die Bedürftigkeit im Vordergrund. Werden Mittel an alle ausgeschüttet, bleibt zu wenig für diejenigen, die sie wirklich brauchen“, so Pamer.