An dem Demonstrationszug zur Unterstützung der LGBTQ-Gemeinschaft nahmen Familien, Aktivisten und Studenten teil. Sie wollten damit auch ein Zeichen des Protests gegen den rechtspopulistischen argentinischen Präsidenten Javier Milei setzen.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-72125647_gallery" \/><BR \/><BR \/>Seit seinem Amtsantritt im Dezember 2023 hat Staatschef Milei den Schutz für LGBTQ-Menschen in dem südamerikanischen Land verstärkt zurückgefahren. Unter seiner Regierung wurden unter anderem ein für Geschlechterfragen zuständiges Ministerium abgeschafft und eine nationale Antidiskriminierungsstelle aufgelöst.<BR \/><BR \/>Aus Sicht der Koordinatorin für Gleichstellung und Vielfalt bei Amnesty International Argentinien, Maria Paula García, gehen diese Maßnahmen einher mit einer Zunahme hasserfüllter und gewalttätiger Rhetorik – „auch von Seiten der höchsten Behörden des Landes“. Das Nationale Observatorium für Hassverbrechen gegen LGBTQ-Menschen verzeichnete in Argentinien in der ersten Jahreshälfte einen Anstieg der Fälle um 70 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.<BR \/><BR \/>Die englische Abkürzung LGBTQ steht für lesbisch, schwul, bisexuell, transgender und queer.