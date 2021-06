Tausende protestieren in London gegen Corona-Maßnahmen

In London haben Tausende gegen die Corona-Regeln der britischen Regierung protestiert und deren sofortige Aufhebung gefordert. Die Menge zog am Samstag vom Hyde Park über die Oxford Street zum Parlament. Dort warfen einige Teilnehmer Tennisbälle mit kritischen und beleidigenden Aufschriften über die Zäune. Unterdessen stieg die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen in Großbritannien mit 18.270 binnen eines Tages auf den höchsten Stand seit dem 5. Februar.