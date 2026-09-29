Das Phänomen ist im Steigen begriffen – auch an der Deutschen Schule, sagt <b>Hansjörg Unterfrauner<\/b>, Direktor des Amtes für Beratung der Pädagogischen Abteilung. Immer mehr Schüler bleiben deshalb der Schule fern.<BR \/><BR \/>An der Deutschen Schule hat man das Unterstützungsangebot – die Schulsozialpädagogik – stark ausgebaut, teilt Unterfrauner auf Anfrage mit. An fast allen Grund-, Mittel- und Oberschulen gebe es inzwischen einen Schulsozialpädagogen, an den man sich wenden könne. Zudem sollen diese Pädagogen auch in den Kindergärten eingesetzt werden: „Mit den ersten Fachkräften sind wir heuer gestartet. Fühlt sich ein Kind nicht wohl, haben die Eltern eine Ansprechperson“, sagt Unterfrauner.<h3>\r\nOft kommen mehrere Faktoren zusammen<\/h3>Immer mehr Kindern fällt es schwer, den Alltag zu bewältigen und in die Schule zu gehen, berichtet <b>Verena Bertignoll<\/b> von der Psychopädagogischen Beratung der Pädagogischen Abteilung. „Das hängt ganz oft mit Ängsten zusammen. Oft kommen mehrere Faktoren zusammen: Große gesellschaftliche Themen wie Klimawandel, Digitalität und Kriege lassen Jugendliche nicht unberührt. Wenn dann noch daheim die Stabilität fehlt – emotional wie auch ökologisch – dann wird es kniffelig.“ Bei Problemen in Zusammenhang mit Schulabsentismus gebe es eine deutliche Zunahme – auch wegen Schulangst und Schulphobie.<h3>\r\nDie acht großen Themen an den Schulen<\/h3><b>Marlene Kranebitter<\/b>, Direktorin der Landeshotelfachschule in Bruneck, weiß von acht Themen zu berichten, die an allen österreichischen Schulen präsent sind – in unterschiedlicher Ausprägung: Mobbing, Leistungsdruck und Prüfungsangst, Körperbild (Entspreche ich dem Schönheitsideal?), Essstörungen, Handysucht und das Verschwinden in der Social Media Welt, Sucht generell, Depression, Suizdialität und Ängste im Allgemeinen.<h3>\r\n6 bis 8 Prozent der Kinder und Jugendlichen betroffen<\/h3>Schulinspektor <b>Christian Rispoli<\/b> ließ gestern damit aufhorchen, dass sich immer mehr Schüler wegen Leistungsdruck, sozialen Ängsten, Ängsten in Zusammenhang mit familiären und anderen Beziehungen sowie mit Ängsten betreffend Körper und Sexualität an den Schalter „Parliamone“ wenden. Sechs bis acht Prozent der Kinder und Jugendlichen bis 14 Jahre dürften laut Schätzungen an Ängsten leiden. <BR \/><BR \/>Hochgerechnet auf die Deutsche Schule in Südtirol wären dies über 3000 Schüler. Bei den 15- bis 17-Jährigen sollen es dann bereits 10 bis 15 Prozent sein. Um frühzeitig entgegen zu wirken, wurde ein Leitfaden erarbeitet, der Aufschluss darüber gibt, mit welchen Strategien Schülern geholfen werden kann. <h3>\r\nSo kann man den Schülern entgegenkommen<\/h3>Laut Hauptschulamtsleiter <b>Vincenzo Gullotta<\/b> ist es das Ziel, dass betroffene Schüler die gleichen Bildungsziele erreichen – aber unter anderen Bedingungen. So kann es zum Beispiel einem Schüler, der große Angst vor mündlichen Prüfungen in der Klasse hat, ermöglicht werden, diese Prüfung statt dessen online abzulegen. <BR \/><BR \/>Die Leitlinien zeigen auf, wie ein angstfreies Klima in der Klasse gefördert und wie erste Warnzeichen eines psychischen Unwohlseins erkannt werden können, erklärte <b>Donatella Arcangeli<\/b>, Leiterin des Dienstes für Kinder- und Jugendpsychatrie.