Team K: „Ein großer Erfolg in Brixen“

Ein Sitz mehr im Gemeinderat

Betont wird laut einer Aussendung des Team K unter anderem die gute Zusammenarbeit mit dem Brixner Team, die Kompetenz der Kandidaten und das große Engagement, das von allen an den Tag gelegt wurde.“Im Namen des Vorstandes gratuliere ich allen Kandidatinnen und Kandidaten zu diesem Erfolg. Wir konnten mit einer kompetenten und glaubwürdigen Bürgermeisterkandidatin und einem vielfältigen und engagierten Team in Brixen punkten. Ich freue mich ganz besonders, dass drei engagierte Frauen für das Team K in den Gemeinderat Brixen einziehen werden“, so der Vorsitzende des Team K Paul Köllensperger.Auch die Bürgermeisterkandidatin des Team K Sabine Mahlknecht zeigt sich laut Aussendung höchst erfreut über das Ergebnis der Gemeinderatswahlen in Brixen: “Das Team K gewinnt einen Sitz im Gemeinderat dazu und bleibt die zweitstärkste Kraft im Brixner Gemeinderat - das bestätigt die bisher geleistete politische Arbeit und darauf können wir stolz sein. Gemeinsam mit Verena Waldboth und Elisabeth Fulterer werde ich mich weiterhin für eine transparente, ehrliche und bürgernahe Politik einsetzen.“Das Team K konnte mehrere Prozentpunkte zulegen, während die SVP an Wählerstimmen verloren hat. Mit 11,6% bleibt das Team K die zweitstärkste Kraft im Brixner Gemeinderat. Sabine Mahlknecht, Verena Waldboth und Elisabeth Fulterer werden das Team K im Gemeinderat vertreten.