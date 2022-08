Team K: Franz Ploner kandidiert für das Parlament

„Das Team K will bei den anstehenden Parlamentswahlen kompetente Menschen aus der Mitte der Gesellschaft als Alternative für die Vertretung des Landes und seiner Interessen in Rom anbieten“, schreibt die Partei in einer Aussendung. Franz Ploner stehe wie kein anderer für die Stärkung der territorialen Gesundheitsversorgung in Südtirol und für den Erhalt der peripheren Spitäler, von denen es im Wahlkreis Kammer Nord gleich mehrere gibt.Neben Ploner, dem gemeinsamen Kandidaten des Mitte-links-Bündnisses im Wahlkreis Kammer Nord, stellen sich noch 2 weitere Kandidaten des Team K der Wahl. Auf der regionalen proportionalen Liste (+Europa) kandidieren die Tourismusexpertin Uta Radakovich und der Bozner Team K-Gemeinderat Matthias Cologna.Für den Senat treten im Wahlkreis Ost die Unternehmerin Monika Senfter und für den Wahlkreis West der Viehzüchter Markus Hafner an.