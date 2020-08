Team K stellt Kandidaten für Leifers vor

Am Freitag wurden bei einer Pressekonferenz in St. Jakob/Leifers die Kandidaten vorgestellt, die bei den Gemeinderatswahlen am 20. und 21. September für das Team K in Leifers kandidieren werden. Darunter befindet sich auch Alessandro Zuech, Kandidat für das Bürgermeisteramt.