Team K stellt Kandidaten für Parlamentswahl vor

Monika Senfter, Markus Hafner, Uta Radakovich, Matthias Cologna Franz Ploner: Mit diesen Kandidaten bewirbt sich das Team K für einen Sitz im Parlament in Rom.„Die Zeit ist reif für eine vielfältige politische Vertretung unseres Landes im Parlament, für eine dringend notwendige Erneuerung. Aus diesem Grund nehmen wir zum ersten Mal in unserer noch jungen Geschichte an den Parlamentswahlen teil: mit unserem Symbol in 2 Senatswahlkreisen (Meran und Brixen), mit der Unterstützung der Mitte-Links-Koalition in den beiden Wahlkreisen der Abgeordnetenkammer (im Wahlkreis Nord kandidiert Landesrat Franz Ploner) und im Senatswahlkreis Bozen in Zusammenarbeit mit +Europa auf der regionalen proportionalen Liste der Abgeordnetenkammer (mit 2 Kandidaten des Team K)“, schreibt die Partei in einer Presseaussendung.Auf der Pressekonferenz am Donnerstag legte das Team K auch politische Ziele und Prioritäten für die Parlamentswahlen dar.In Rom müsse es das gemeinsame Anliegen als Südtiroler sein, unabhängig von der jeweiligen Sprachgruppe, die Autonomie zu stärken. Es gelte, Kompetenzen zurückzuholen, einzufordern und auszubauen.Das Gesundheitswesen werde immer mehr zum Sorgenkind, um das sich dringend gekümmert werden müsse. Die Grundlage für eine soziale und chancengerechte Gesellschaft sei ein gut erreichbares und ausgestattetes Gesundheitswesen. Krankenhäuser in der Peripherie müssten gestärkt, mit eigenverantwortlichen Führungskräften ausgestattet und erhalten bleiben. Basismedizin, Gesundheitsschutz und Pflege müssten einen höheren Stellenwert erhalten und solidarisch finanziert werden. Die Belange Patienten sollten laut Team K Vorrang gegenüber den wirtschaftlichen Interessen haben.Durch gezielte Maßnahmen gelte es, die Kaufkraft zu erhöhen. Gerade im Hochpreisland Südtirol seien die Löhne in vielen Bereichen zu tief. Von einer Senkung der Lohnnebenkosten profitieren Arbeitnehmer genauso wie die ArbeitgeberUmweltschutz und Energiesicherheit. „Wir brauchen keine Arbeitstische oder Festivals zum Klimaschutz mehr, sondern konkrete Maßnahmen und deren Umsetzung. Diese betreffen den Verkehr genauso wie den vorsichtigen Umgang mit Ressourcen oder die Sensibilisierung der Menschen. Die Energiesicherheit und -autonomie ist für Südtirol in Rom einzufordern“, so das Team K.Das team K spricht sich gegen nationale Alleingänge in Rom und gegen Zweideutigkeiten bzw. schräge politische Zweckgemeinschaften in Bozen aus, die dem Populismus und Nationalismus in die Karten spielen. Dank seiner internationalen Vernetzung und Nähe zu Österreich, Deutschland und der Schweiz sei Südtirol das erste „Opfer“ solcher Strömungen. „Südtirol muss das Vorbild des europäischen Gedankens sein und auch bleiben“, so das Team K abschließend.