Team K stellt seine Kandidaten vor

Hohe Lebenskosten, unbezahlbares Wohnen, lange Wartelisten im Sanitätsbetrieb

Die Liste des Team K ■ 1 Köllensperger Paul ■ 2 Rieder Maria Elisabe ■ 3 Perasso Davide ■ 4 Dragogna Giuliana ■ 5 Ploner Franz ■ 6 Sleiter Eugen ■ 7 Senfter Ausserhofer Monika ■ 8 Ploner Alex ■ 9 Peintner Christian Patrick ■ 10 Hainz Roland ■ 11 Avesani Barbara ■ 12 Perini Stefano (Stefan) ■ 13 Fink Margareth ■ 14 Abram Lukas ■ 15 Hafner Markus ■ 16 Mahlknecht Sabine ■ 17 Zössmayr Thomas ■ 18 Aichner Elmar ■ 19 Del Marco Giada ■ 20 Cologna Matthias ■ 21 Lochmann Martin ■ 22 Russo Lucia ■ 23 Marangoni Tommaso ■ 24 Rainer Tanja ■ 25 Donegà Walter ■ 26 Kurz Dorothea ■ 27 Schaffler Rolando ■ 28 Dejaco Ingeborg ■ 29 Sprenger Markus ■ 30 Trevisani Katia ■ 31 Ruffa Josef ■ 32 Kiem Sabine ■ 33 Piani Gianguido ■ 34 Theiner Michaela ■ 35 Mongelli Mauro

Doppelte Doppelspitze

Mit dem Team K treten am 22. Oktober Unternehmer aus unterschiedlichen Sektoren an – von Dienstleistungen bis Landwirtschaft – genauso wie Personen, die in Gewerkschaften aktiv sind. 8 Gesundheitsfachleute – Ärzte und Pflegerinnen – kandidieren neben Anwältinnen und Vertretern der Ordnungskräfte, Professoren, Kaufleuten, Freiberuflerinnen. Viele auf der Team-K-Liste für die Landtagswahlen sind in den verschiedensten Vereinen und im Ehrenamt tätig.Unterschiedliche berufliche Karrieren und Biografien, eine Überzeugung: Für alle 35 Kandidatinnen und Kandidaten sei die Politik kein Beruf, sondern Berufung. „Sie eint die Überzeugung, dass Südtirol besser gestaltet und verwaltet werden kann – und die Lust, ihren Beitrag dazu zu leisten“, heißt es in einer Presseaussendung wörtlich.„Während die SVP immer offensichtlicher von einflussreichen Interessenvertretungen gesteuert wird, kümmert sich das Team K um die Bedürfnisse und Probleme der Menschen ohne Lobby. Ohne Einzelinteressen zu bedienen, sondern stets darauf bedacht, das Allgemeinwohl in den Mittelpunkt zu stellen, aktuelle Herausforderungen und kommende Entwicklungen wahr und ernst zu nehmen“, so das Team K weiter.„Die Probleme und Herausforderungen betreffen vor allem die hohen Lebenskosten, das unbezahlbare Wohnen, die unendlichen Wartelisten im Sanitätsbetrieb – außer man hat das Geld für Privatvisiten“, sagt Paul Köllensperger, „doch die SVP kümmert sich lieber um die Anliegen von Gruppen, die diese Probleme nicht haben“. Gemeinsam mit Maria Elisabeth Rieder betont er: „Wir als Team K sind unabhängig, frei von Klientelismus und Verpflichtungen gegenüber Lobbys, denen es Gefälligkeiten zu erweisen gilt, die dann zu den bestens bekannten (und noch nicht bekannten) Skandalen führen. Das einzige Interesse, das für uns zählt, ist das der Bürger, unser Gemeinwohl und das der kommenden Generationen.“Das Team K tritt am 22. Oktober mit einer doppelten Doppelspitze zur Landtagswahl an: ein Mann (Paul Köllensperger) und eine Frau (Maria Elisabeth Rieder), gefolgt von einem Kandidaten und einer Kandidatin italienischer Muttersprache (Davide Perasso und Giuliana Dragogna).„Für dein Südtirol“ – mit diesem Motto startet das Team K in den Wahlkampf. „Mit diesem Team sind wir bestens gerüstet, die Herausforderungen von Heute und Morgen anzugehen – und bereit, uns der Wahl am 22. Oktober zu stellen“, unterstreichen Köllensperger und Rieder.