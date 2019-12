Team K. zum Ehrenamt: „Schulterklopfen ist zu wenig“

Am Tag des Ehrenamts am Donnerstag dankt Südtirol seinen rund 150.000 Freiwilligen Helfern im Land. Auch das Team K. weiß um die enorme Wichtigkeit des Ehrenamts. Doch dem Lob müssten auch Taten folgen, vor allem aus der Politik, so Paul Köllensperger.