Technische Probleme bei Online-Gesuchstellung um Heimplatz

Aufgrund technischer Probleme wird der Termin für die Online-Antragstellung um einen Heimplatz in einem Wohnheim für Studierende in Südtirol verschoben.Der neue Termin wird so bald wie möglich auf der Homepage des Amtes für Hochschulförderung Dienst | CIVIS, das neue Südtiroler Bürgernetz: Wohnmöglichkeiten für Studierende in Südtirol bekannt gegeben.Das Landesamt für Hochschulförderung und die Abteilung Bildungsförderung bedauern diesen Umstand und entschuldigen sich für die Unannehmlichkeiten.