Terlan: Hansjörg Zelger folgt auf Klaus Runer

Zur Bürgermeisterwahl angetreten waren der bisherige Vizebürgermeister Hansjörg Zelger (SVP), Gemeinderat Dietmar Folie (Zukunft Terlan – Terlano domani) und Kurt Jakomet (SVP). Durchgesetzt hat sich Zelger mit 52,1 Prozent, vor Jakomet (24,8 Prozent) und Folie (23,1 Prozent).72 Prozent der 3604 Wahlberechtigten waren am Sonntag und Montag zur Urne gegangen.2015 gingen 11 der 18 Sitze im Terlaner Gemeinderat an die SVP, 5 an „Zukunft Terlan – Terlano domani“ und 2 an „Lista civica Terlano – Bürgerliste Terlan“.

