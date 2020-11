Terror in Wien: Südtirol trauert

Weltweit ist die Trauer nach dem Terroranschlag in Wien (STOL hat berichtet) groß.Staatspräsidenten aus aller Herren Länder sprachen Österreich ihr Mitgefühl aus (siehe eigenen Bericht). Auch in Südtirol ist die Bestürzung riesig. Unter anderem meldete sich Landesrat Philipp Achammer in den sozialen Netzwerken zu Wort und betonte: „In diesen Stunden sind wir in Gedanken alle in Wien. Weil die gesamte freie Welt gegen so ein feiges Attentat zusammenstehen muss.“Zahlreiche Politiker, wie etwa der Südtiroler Landtagsabgeordnete Sven Knoll (Süd-Tiroler Freiheit) bekundeten ihr Mitgefühl in den sozialen Medien, etwa durch einen Trauerflor.

am