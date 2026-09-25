<b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/trotz-einigung-gemeinde-nun-doch-fuer-vorkaufsrecht-bei-tertiarkloster" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie bereits berichtet, soll das Tertiarkloster im Rahmen des Kompromisses bei der Vinzenzgemeinschaft bleiben.<\/a><\/b> Die 12 Wohnungen im angrenzenden Haus St. Elisabeth hingegen sollen von der Vinzenzgemeinschaft an die Gemeinde verkauft werden, um es für soziale Wohnzwecke in Zusammenarbeit mit der Altenheimstiftung, zu nutzen. <BR \/><BR \/>Ursprünglich wollte die Vinzenzgemeinschaft das komplette Areal im Alleineigentum erwerben, wobei die Gemeinde Kaltern jedoch ein Vorkaufsrecht auf Teilflächen des Areals hat.<h3>\r\nDer Kompromiss<\/h3>Der Kompromiss soll den Interessen beider Seiten Rechnung tragen. „Kalterns Bürgermeister Christoph Pillon und der Zentralratspräsident der Vinzenzgemeinschaft Heinrich Erhard haben sich darauf verständigt, einen Weg zu gehen, der es beiden Parteien ermöglicht, ihre jeweiligen obersten Ziele umzusetzen“, heißt es in einer gemeinsamen Aussendung. „Unterschiedliche Vorstellungen sollen dabei miteinander verbunden werden, ohne dass eine Seite ihre zentralen Anliegen aufgeben muss.“<BR \/><BR \/>Der gefundene Kompromiss eröffne die Möglichkeit, die unterschiedlichen Interessen zusammenzuführen und die weitere Entwicklung des Areals des Tertiarklosters gemeinsam zu gestalten. Unter anderem werde der Gemeinde Kaltern ein Mitspracherecht bei wesentlichen Entscheidungen in der Bauphase und bei der Führung vom Vinzihaus eingeräumt. <BR \/><BR \/>„Die Gemeinde verspricht der Vinzenzgemeinschaft im Gegenzug die volle Unterstützung bei der Verwirklichung des geplanten Vinzihauses der Solidarität“, heißt es in der Aussendung. <h3>\r\nBischof Muser: „Kompromiss zeigt, dass es möglich ist, unterschiedliche Interessen zusammenzuführen“<\/h3>„Dieser Kompromiss zeigt, dass es möglich ist, unterschiedliche Interessen zusammenzuführen und gemeinsam Verantwortung zu übernehmen“, betont Bischof Ivo Muser in einer Reaktion. „Die soziale Dimension steht bei diesem Kompromiss im Vordergrund und das ist das wichtigste. Ich freue mich sehr über die Einigung und gratuliere beiden Seiten dazu, dass sie einen Weg gefunden haben, auf dem mehrere soziale Projekte zum Wohl der Menschen verwirklicht werden können“, so der Bischof.<h3>\r\nLandeshauptmann Kompatscher: „Auf diese Weise wird das Haus einen sozialen Zweck verfolgen“<\/h3>„Ich finde die erzielte Einigung sehr positiv“, betont Landeshauptmann Arno Kompatscher. „Auf diese Weise wird das Haus insgesamt einen sozialen Zweck verfolgen: Zum einen die Tätigkeit der Vinzenzgemeinschaft und zum anderen die Möglichkeit der Gemeindeverwaltung, die seit Langem geplanten Dienste für Senioren, gerade eben in Zusammenspiel mit den nebenliegenden Strukturen, nutzen zu können“, so der Landeshauptmann. „Deshalb glaube ich, dass hiermit tatsächlich eine gute Lösung gefunden wurde, die auf jeden Fall meine Zustimmung und meine Unterstützung erhält.“