Texas baut eigene Grenzmauer nach Mexiko

Texas hat mit dem Bau einer eigenen „Mauer“ aus riesigen Stahlstangen an der Grenze zu Mexiko begonnen. „Texas unternimmt einen für einen Bundesstaat beispiellosen Schritt zum Schutz der Souveränität der Vereinigten Staaten und unseres Staates“, so der texanische Gouverneur Greg Abbott am Samstag.