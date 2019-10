Thailands König entzieht bisheriger Geliebter alle Titel

Begründet wurde die Degradierung der „Zweitfrau“ am Montag vom Palast damit, dass die ehemalige Krankenschwester gegen den Willen des Königs verstoßen habe und illoyal gegenüber der Monarchie gewesen sei. Die bisherige Generalmajorin war erst in diesem Sommer zur offiziellen Konkubine erhoben worden – auch in Thailand ein äußerst ungewöhnlicher Schritt. Das Königshaus veröffentlichte dazu mehr als 60 Fotos.

Auf einem Bild hielt Koi – so ihr Spitzname – sogar seine Hand.



König Maha Vajiralongkorn – auch Rama X. – ist in 4. Ehe verheiratet. Aus früheren Beziehungen hat er offiziell 7 Kinder. Königin Suthida (41) nahm er erst wenige Tage vor seiner Krönung im Mai dieses Jahres zur Ehefrau.

apa/dpa