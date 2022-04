„The Times“: Sieg Le Pens wäre Geschenk für Putin

Die Londoner „Times“ warnt am Samstag vor einem Sieg der Rechten Marine Le Pen bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich: „Ein Sieg von Le Pen wäre vor allem ein Geschenk an Wladimir Putin. Sie ist seit langem eine Bewunderin des russischen Präsidenten und ihre Partei hat Kredite von einer mit dem Kreml verbundenen Bank angenommen. Obwohl sie behauptet, ihre frühere Unterstützung für einen Austritt Frankreichs aus der Eurozone aufgegeben zu haben, lässt ihre Politik das Gegenteil vermuten. Ihr Programm würde Frankreich auf einen Kollisionskurs mit der Europäischen Union bringen. Ihre Politik der nationalen Prioritäten läuft dem EU-Recht direkt zuwider. Selbst wenn sie nicht die parlamentarische Mehrheit für die Umsetzung vieler ihrer Maßnahmen erlangen sollte, was wahrscheinlich ist, würde ihre Wahl zur Lähmung im In- und Ausland führen und den Zusammenhalt des Westens inmitten einer Krise gefährden.“