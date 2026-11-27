800 Unterschriften, rund 300 potenziell verfügbare Wohnungen und eine ungewöhnliche Einigkeit im Gemeinderat: Die Initiative „Abitare Bozen“ könnte ihrem Ziel einer Vermittlungsagentur für Mietwohnungen einen Schritt näher kommen. Selbst die politischen Gegensätze treten dabei vorerst in den Hintergrund.<BR \/><BR \/><BR \/>Laut Schätzungen der Vereinigung Mieterschutz, die Teil der Initiative „Abitare Bozen“ ist, gibt es auf dem Bozner Mietmarkt rund 300 potenziell verfügbare leer stehende Wohnungen. Um diese auf den Mietmarkt zu bringen, setzt sich der Mieterschutz gemeinsam mit anderen Verbänden im Rahmen von „Abitare Bozen“ für die Einrichtung einer Vermittlungsagentur unter Beteiligung der Gemeinde und des Landes ein. <BR \/><BR \/>Die Agentur soll Eigentümer und potenzielle Mieter zusammenbringen. Ein Garantiefonds soll Mietausfälle und Schäden abdecken. Zudem sollen klare Fristen für die Rückgabe der Wohnung nach Ablauf des Mietvertrags festgelegt werden. Das Modell wird bereits in mehreren Städten umgesetzt, allerdings mit unterschiedlichem Erfolg. <BR \/>Am Donnerstag hat die Initiative „Abitare Bozen“ dem Gemeinderat ihre detaillierten Vorschläge präsentiert. <BR \/><BR \/>Trotz der negativen Gutachten der Kommissionen signalisierte die Mehrheit im Gemeinderat überraschend Gesprächsbereitschaft. Bis zur nächsten Sitzung am kommenden Dienstag wollen alle Parteien – sowohl die Mehrheit als auch die Opposition – gemeinsam einen Änderungsantrag ausarbeiten. Das kündigte Bürgermeister Claudio Corrarati am Ende der Gemeinderatssitzung an. <BR \/><BR \/>„Wir begrüßen die Gesprächsbereitschaft des Gemeinderates“, erklärte Marco Dani von „Abitare Bozen“ am Freitag. „Letztlich wird alles vom Inhalt des Änderungsantrags abhängen, der am 1. Dezember vorgelegt werden soll. Wir hoffen, dass damit die technischen Fragen geklärt werden, ohne den politischen Kern unseres Vorschlags zu verwässern.“<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1389984_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/>Elizabeth Ribeiro Da Silva Tutzer, Fraktionssprecherin der SVP im Gemeinderat, begrüßt die Bürgerinitiative: „Das Thema Wohnen ist das große Problem in Bozen. Das sehen alle Parteien so.“ Allerdings gebe es einige technische Aspekte des Vorschlags von „Abitare Bozen“, die es dem Gemeinderat nicht ermöglicht hätten, den Antrag in der vorgelegten Form anzunehmen. Dies betreffe etwa Senkungen und Erhöhungen der Gemeindeimmobiliensteuer. <BR \/><BR \/>Da sich aber alle Parteien im Gemeinderat darin einig seien, dass leistbarer Wohnraum zu Bozens dringlichsten Problemen gehöre, wolle man parteiübergreifend die Grundidee des Vorschlags beibehalten und konkrete Maßnahmen umsetzen. Dabei sei es wichtig, den Vermietern Garantien zu bieten. Auch das Land müsse über eine Stiftung in die Gründung einer solchen Agentur eingebunden werden, so Ribeiro Da Silva Tutzer. Der Vorschlag müsse nun gemeinsam diskutiert und auf seine Machbarkeit geprüft werden. <BR \/><BR \/>„Die Parteien wollen bei diesem wichtigen Thema gemeinsam zum Wohle der Stadt arbeiten und konkrete Lösungen finden“, unterstreicht die SVP-Fraktionssprecherin.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1389987_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Auch Matthias Cologna, Fraktionssprecher des Team K, begrüßt die Idee einer Vermittlungsagentur. „Da aber absehbar war, dass der Vorschlag vom Gemeinderat abgelehnt würde, habe ich einen Änderungsantrag vorbereitet, der das Prinzip der Initiative in den Mittelpunkt stellt und nicht technische Aspekte.“ <BR \/><BR \/>Bei einer kurzfristig anberaumten Sitzung aller Fraktionssprecher im Zuge der Gemeinderatssitzung sei dann, mit Unterstützung des Bürgermeisters, parteiübergreifend beschlossen worden, dass gemeinsam ein Änderungsantrag zum Vorschlag von „Abitare Bozen“ ausgearbeitet und eingereicht werde. <BR \/><BR \/>„Damit können wir auch dem Land gegenüber mehr Druck ausüben, um eine solche Vermittlungsagentur ins Leben zu rufen“, betont Cologna. „Die Agentur löst zwar nicht alle Wohnprobleme in Bozen, aber sie ist ein Instrument mehr.“ Nun gehe es darum, dass Mehrheit und Opposition gemeinsam einen Änderungsantrag ausarbeiten.