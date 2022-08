Ticket für Rom: 2 Anwälte wollen es wissen

Martin Ganner war Burggräfler SVP-Bezirksobmann und Ortsobmann von Meran/Obermais. Der 61-jährige Anwalt ist Vater von 5 Kindern, in der Freizeit Jäger und übt Bergsportarten aus. Die Aufgabe der Südtiroler Parlamentarier sieht er in Verteidigung und Ausbau der Autonomie und in zweiter Linie in italienischer Tagespolitik. „Angesichts des ungewissen Ausganges der Wahl sollte sich die SVP blockfrei und neutral verhalten. Wir müssen nach der Wahl imstande sein, mit jeder Mehrheit in Rom zu sprechen, auch wenn dies uns noch so viel Überwindung kosten sollte“, so Ganner.Nominiert wurde er vom Bezirkslandwirtschaftsausschuss. „Aufgrund meines Berufs als Anwalt kenne ich aber alle Sorgen der Bürger und lasse mich nicht in die rein landwirtschaftliche Ecke drängen“, so Ganner, der seit Jahrzehnten im Nebenerwerb als landwirtschaftlicher Unternehmer tätig ist und um die Nöte der Bergbauern weiß.44 Jahre jung, Vater von 2 Töchtern und aus Eppan ist hingegen Lorenz Ebner. Seit 2016 ist er Ortsobmann von St. Michael/Eppan, seit 2020 Fraktionssprecher der SVP im Eppaner Gemeinderat, seit 2021 SVP-Koordinierungsobmann Eppan.Als junger Anwalt war Ebner im Rechtsamt der gemischten Fraktion der Abgeordnetenkammer tätig und will jetzt nach Rom. „Als Familien- und Vereinsmensch liegen mir Gemeinschaft und Tradition am Herzen“, so Ebner. Er wurde von den Ortsgruppen ins Rennen geschickt und diesen fühlt er sich verpflichtet. Für diese möchte er auch nach der Wahl „verlässlicher Ansprechpartner“ sein – auch ein Seitenhieb auf Schullian, der bei Parteisitzungen zumeist fehlt.