Ticketbefreiung ist „Schritt in die richtige Richtung“

Die Senioren in der SVP begrüßen den jüngsten Beschluss der Landesregierung zum Thema Ticketbefreiung, mit dem ein zentrales Anliegen der Bewegung unterstützt wurde. „Die Ticketbefreiung kommt vielen Rentnern zugute. Dies ist ein Schritt in die richtige Richtung“, so SVP- Seniorenchef Otto von Dellemann.