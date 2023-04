Tierschutzorganisation OIPA stellt Bär über den Menschen

Die Internationale Tierschutzorganisation (OIPA) fordert in einer Aussendung den Bären JJ4 „nicht einzufangen und zu töten“, da er „vielleicht nur seine Jungen verteidigen wollte“.„Hätte Landeshauptmann Maurizio Fugatti den Zugang zu gefährdeten Gebieten geregelt und entsprechende Protokolle eingeführt, wäre das, was dem Läufer passiert ist, wahrscheinlich nicht passiert“, schreibt OIPA in einer Aussendung.„Mit einer angemessenen Regelung des Zugangs zu Gebieten und Wanderwegen, wie in den Abruzzen, Latium und Molise, und mit einer angemessenen Kommunikation und Prävention, würden wir heute nicht das erste Opfer in Italien beklagen, das von einem Bären getötet wurde, der sich einfach wie ein Bär verhielt“.Andrea Papi (26) wurde am Mittwochnachmittag zu Grabe getragen, die Trauer war groß (Hier lesen Sie mehr dazu).