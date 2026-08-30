Angekündigt waren dafür unter anderem Tirols Landeshauptmann und derzeitiger Euregio-Präsident Anton Mattle (ÖVP), sein Südtiroler Amtskollege Arno Kompatscher (SVP) sowie der Trentiner Landeshauptmann Maurizi Fugatti (Lega). <BR \/><BR \/>In Alpbach zugegen wird am Sonntag auch EU-Migrationskommissar Magnus Brunner (ÖVP) sein. Der Österreicher nimmt am anschließenden „Euregio Summit“ im Kongresszentrum teil, der die „Euregio Days“ beschließt.<BR \/><BR \/>Der „Tirol-Tag“ leitet heuer zudem zum Alpbach-Höhepunkt über - den kommende Woche über die Bühne gehenden „Conference Days“. Für letztere wird am frühen Sonntagabend auch der offizielle Startschuss fallen. Die diesjährige 81. Auflage des Europäischen Forums Alpbach steht unter dem Motto „How Europe wins“ - eine „Einladung, Europas Strategie neu zu denken“. Die Konferenz läuft noch bis zum 4. September.