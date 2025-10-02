Dem Landtagsabgeordneten Dornauer stehe die Möglichkeit offen, gegen den Ausschluss Einspruch bei einem Partei-Schiedsgericht einzulegen. Es war davon auszugehen, dass der 42-Jährige gegen den Ausschluss ankämpfen wird. Der Bruch zwischen der Tiroler SPÖ und Dornauer ist damit endgültig vollzogen. Zuvor hatte bereits der SPÖ-Landtagsklub Dornauer in einer Sitzung am späten Donnerstagnachmittag - wie zuvor angekündigt - aus diesem ausgeschlossen.<BR \/><BR \/>Dornauer teilte daraufhin der APA mit, „überrascht“ von seinem Klubausschluss zu sein. Er wisse ehrlich gesagt auch nicht, „auf welcher Rechtsgrundlage diese Konsequenz nun getroffen wurde“, teilte er der APA mit. Mehr werde er vorerst nicht sagen. Er wolle das nun erst einmal „ordnen und einordnen“.<BR \/><BR \/>Der Konflikt zwischen Dornauer und der nunmehrigen SPÖ-Spitze war seit seinem unfreiwilligem Abgang aus Regierung und Parteispitze im vergangenen November stetig geschwelt. Nun kam es zur endgültigen Eskalation. Ursächlich dafür war ein Vorstoß Dornauers gegenüber der APA im Sommer gewesen. <BR \/><BR \/>Er sprach sich dabei für eine Rückzahlung von 280 Millionen Euro an „Übergewinnen“ durch den Landesenergieversorger Tiwag an die Bevölkerung aus Gründen der Gerechtigkeit und sozialdemokratischer Werte aus und wollte bei der Landtagssitzung kommende Woche einen entsprechenden Dringlichkeitsantrag einbringen – wider der Position der Parteispitze und des Koalitionspartners ÖVP.<BR \/><BR \/>Die SPÖ-Partei- und Klubspitze sah darin einen „Koalitionsbruch“ bzw. einen Bruch des Koalitionsvertrages, wonach man bei Anträgen der Regierungsparteien und Abstimmungen bei Anträgen der Opposition gemeinsam vorgehe. <BR \/><BR \/>„Der Landtagsklub der SPÖ Tirol wird Georg Dornauer ausschließen. Menschlich mögen wir eine solche Entwicklung bedauern, doch sie ist alternativlos, um unsere gemeinsame Arbeit für Tirol fortsetzen zu können“, erklärte Klubobfrau Elisabeth Fleischanderl.