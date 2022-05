Claus Kleber: „Europa ist zerstört und muss wieder aufgebaut werden“

„ Jeder ist plötzlich mitverantwortlich für die öffentliche Meinungsbildung und damit werden wir noch nicht fertig. ” — Claus Kleber

So hat man ihn jahrzehntelang gekannt: Claus Kleber bei der Moderation des „Heute Journal“.

Claus Kleber: Wenn man in die unmittelbare Zukunft blickt, dann eindeutig. Es gibt derzeit keine Anzeichen im Ukraine-Konflikt, die auf eine Lösung hinweisen. Ganz im Gegenteil: Ich befürchte, es wird noch schlimmer werden, bevor dieser Krieg vorüber ist. Und danach werden wir nicht einfach wieder in die Welt zurückkehren können, in der ein Ausgleich aller Interessen möglich erschien. Wir erleben derzeit also eine Zeitenwende, wie Bundeskanzler Olaf Scholz es formuliert hat.Kleber: Wir werden zunächst eine Phase kontrollierter, politisch gemanagter Konfrontation sehen, wie wir sie in Europa unter der Überschrift „Kalter Krieg“ jahrzehntelang kennen- und fürchten gelernt haben. Wir können darauf hoffen und zuarbeiten, dass es wieder eine Wende zum Besseren geben wird. Dass sich diese Krise jetzt aber so auflösen wird, dass man am Ende sagt: „Das waren ein paar aufregende Monate und jetzt ist alles wieder gut“, das sieht so niemand.Kleber: Ja. Und es bleibt zu hoffen, dass er kalt bleibt und nicht immer wieder aufflammt. Das gemeinsame Haus Europa, wie es Michail Gorbatschow nannte, ist kräftig im Umbau, oder besser gesagt: Es ist zerstört und muss wiederaufgebaut werden.Kleber: Das Rad der Geschichte dreht sich unbarmherzig weiter und nicht immer in die Richtung, die man sich wünscht. Mir macht, über das kriegerische Treiben Russlands hinaus, große Sorgen, wie die demokratischen und zivilisatorischen Werte des Westens in Gefahr geraten und zum Teil zerbrochen sind.Kleber: Zum Beispiel der Glaube, dass sich immer eine gemeinsame Basis an Fakten feststellen lässt, auf der man zu unterschiedlichen Ansichten kommen kann. Dass diese Werte immer mehr in Gefahr geraten, wurde durch die Lügenkampagne der sogenannten „alternativen Fakten“ möglich. Es ist leider so, wie Hannah Arendt schon vor einem halben Jahrhundert festgestellt hat: Dass eine demokratische Gesellschaft daran zerbrechen kann, wenn Leute sagen, dass man nicht mehr weiß, was man noch glauben soll. Wer zynisch so viel Zweifel sät wie Donald Trump, will im Grund eine willenlose Öffentlichkeit. Und das ist leider verblüffend gut gelungen. Man braucht sich nur anschauen, welchen Einfluss Donald Trump noch immer auf die Republikaner hat.Kleber: Diese sogenannten sozialen Medien verlangen im Grunde genommen von der normalen Öffentlichkeit, also von Bürgern, die anderes zu tun haben, als den ganzen Tag Informationen zu prüfen, sich selbst ein Stück weit wie Redakteure zu fühlen. Mit dieser Demokratisierung, dass jeder die Möglichkeit hat, eine Nachricht auf Twitter, Facebook oder Instagram zu stellen, geht auch eine Verantwortung einher. Für jeden. Das ist aber quer durch alle Schichten, bis hoch in die Politik, noch nicht angekommen. Jeder ist plötzlich mitverantwortlich für die öffentliche Meinungsbildung und damit werden wir noch nicht fertig.Kleber: Wir müssen das machen, was guten Journalismus ausmacht: Eine gute Geschichte ist nach wie vor eine gute Geschichte, auch in Zeiten der sozialen Medien. Das Beispiel der „New York Times“ oder der „Zeit“ zeigt, dass es möglich ist, mit ihrem digitalen Angebot, wieder vermehrt Leser zurückzuholen. Wir Medien befinden uns in einer steilen Lernkurve. Aber wir müssen den Lesern und Zuhörern klarmachen, dass wir die professionellen Journalisten sind, die wissen, wie das Handwerk funktioniert. Und das geht nur, indem wir gut recherchierte Geschichten bringen.Kleber: Ja, unbedingt. Journalismus ist und bleibt der faszinierendste Beruf, den es gibt. Wir verdienen unseren Lebensunterhalt damit, Dinge zu recherchieren, Dingen auf den Grund zu gehen, die uns interessieren, die wir Menschen erklären und näherbringen können.Kleber: Verschwörungstheorien gab es auch schon vor Corona, bloß hat die Pandemie dieses Phänomen beschleunigt. Ich glaube aber nicht, dass ein Ende der Pandemie dieses Phänomen wieder zurückdrehen wird. Wir müssen wieder mehr Tritt fassen beim Auseinanderhalten von Fantasien und Tatsachen.Kleber: Weil es ganz kleine Handlungen sind, Alltäglichkeiten, die in der Summe enorme Veränderungen auslösen. Diese Hebelwirkung, vom eigenen Verhalten auf das globale Geschehen zu schließen, die kann man sich nicht so richtig vorstellen. Zudem ist der Klimawandel eine schleichende Entwicklung, Veränderungen passieren nicht über Nacht. Deshalb fällt es schwer, das große Problem zu erkennen und anzupacken. Zudem ist da die Politik, die sich oft lieber nach der aktuellen Stimmung der Wähler statt nach den langfristigen Notwendigkeiten orientiert.Kleber: Ich bin derzeit dabei, eine Doku zu drehen. Das bedeutet Monate konzentrierter und nachtschlafraubender Arbeit und hinterher entsteht 45 Minuten Fernsehen. Der Aufwand zum Ertrag ist ungleich groß. Da darf man eigentlich gar nicht darüber nachdenken (lacht).Kleber: Es geht um das Silicon Valley und die wahnsinnigen Visionen und die Weichen, die dort gestellt werden: von einer in Hirnen vernetzten Menschheit, bis zu Kolonien auf dem Mars. Da werden unumkehrbare Entscheidungen getroffen, ohne gesellschaftliche Rückkoppelung und ohne demokratischen Prozess, ganz nach dem Motto: Der Markt wird das schon entscheiden. Und der Markt hat schon entschieden.Kleber: Da liegen Gefahren, aber da entstehen auch mächtige Instrumente zur Lösung der großen Probleme der Menschheit. Es liegt im Silicon Valley eine ungeheure Macht: auch zum Guten. Aber Macht hat immer zwei Seiten.Kleber: Keine Minute (lacht). Ich habe seit meiner letzten „Heute Journal"-Moderation noch keinen Tag Urlaub genossen. Das werde ich jetzt nachholen, bei Ihnen in Südtirol.