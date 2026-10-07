„Mindestens drei Rennpferde sind in der laufenden Saison am Meraner Pferderennplatz nach Unfällen euthanasiert worden“, heißt es in einer Aussendung der Grünen Stadtliste. Darauf weise die Tierschutzorganisation Horse Angels ODV online hin. Vom Rennplatz selbst wurden die Vorfälle bislang nicht öffentlich kommuniziert.<BR \/><BR \/>Die Grüne Stadtliste hat deshalb eine Anfrage an die Meraner Stadtregierung gestellt. Sie will unter anderem wissen, wie viele Pferde in den Saisonen 2024, 2025 und 2026 im Zusammenhang mit dem Rennbetrieb gestorben oder euthanasiert worden sind.<BR \/><BR \/>Im Mittelpunkt stehen außerdem die veterinärmedizinische Versorgung und der Umgang mit schweren Unfällen. Die Grünen fragen, welche Protokolle am Rennplatz gelten und ob Todesfälle ordnungsgemäß an das zuständige Veterinäramt und das italienische Landwirtschaftsministerium MASAF gemeldet werden.<BR \/><BR \/>Die Stadtgemeinde Meran ist an der Gesellschaft des Pferderennplatzes beteiligt. Die Grüne Stadtliste sieht darin auch eine Verantwortung, die Einhaltung der Tierschutzstandards zu überprüfen. Zudem soll geklärt werden, ob die Gemeinde Einblick in interne Berichte über Verletzungen und Todesfälle hat.<BR \/><BR \/>„Als Mitgesellschafterin hat die Gemeinde nicht nur ein Interesse, sondern eine Pflicht, sich zu vergewissern, dass die Tierschutzstandards am Rennplatz eingehalten werden“, sagt Gemeinderätin Julia Dalsant. „Dazu braucht es Transparenz, und zwar nicht nur intern, sondern auch gegenüber der Öffentlichkeit.“<BR \/><BR \/>Eine Stellungnahme des Rennplatzes oder der Stadtregierung zu den von Horse Angels genannten Fällen liegt bislang nicht vor.