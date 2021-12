Tödlicher Grenzstreit zwischen Maya-Dörfern in Guatemala

In dem Dorf Chiquix rund 160 Kilometer entfernt der Hauptstadt Guatemala-Stadt seien 12 Personen und ein Polizist tot aufgefunden worden, hieß es. 2 weitere Polizeibeamte seien verletzt worden. Der Ort führe einen Grenzstreit mit dem Nachbardorf Santa Catarina Ixtahuacan, erklärte die Polizei weiter. Die Zusammenstöße hätten am Freitag begonnen und einen Tag lang angedauert.Der Konflikt zwischen den beiden von indigenen Mayas bewohnten Gemeinden reicht ein Jahrhundert zurück. Die Differenzen haben „das Leben vieler, vieler Dorfbewohner gefordert, die an der angeblichen Verteidigung ihres Landes beteiligt waren“, wie Präsident Alejandro Giammattei im Mai vergangenen Jahres über den Konflikt sagte. Seitdem wurde die Polizeipräsenz in den Gemeinden verstärkt.

apa