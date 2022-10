Tories küren Finalisten für Truss-Nachfolge

Chancen auf das Amt des Premiers hat jedoch nur, wer den Rückhalt von 100 Abgeordneten der Tory-Fraktion für sich beanspruchen kann. Für den Favoriten und Ex-Finanzminister Rishi Sunak haben sich nach Zählung der BBC bereits mehr als 140 Parlamentarier ausgesprochen.Als gefährlichster Rivale gilt Ex-Premier Boris Johnson, bei dem jedoch unklar ist, wie viel Unterstützung er hat. Aus seiner Kampagne hieß es am Wochenende, die notwendige Schwelle sei erreicht. Daran kamen jedoch Zweifel auf, denn in den öffentlichen Zählungen kommt Johnson auf deutlich weniger Unterstützer.Der 58-Jährige hat seine Kandidatur noch nicht offiziell gemacht. Als Dritte im Rennen ist die für Parlamentsfragen zuständige Ministerin Penny Mordaunt. Bei ihr gilt es jedoch als unwahrscheinlich, dass sie die notwendigen 100 Unterstützer erreicht.Schaffen mindestens 2 Bewerber die Hürde, stimmt zunächst die Fraktion zwischen ihnen ab. Danach sollen die Parteimitglieder das Wort haben. Ist Sunak jedoch der Einzige mit dem notwendigen Rückhalt, könnte er schon am Montag als nächster Premier feststehen.Die scheidende Premierministerin Liz Truss hatte nach 6 beispiellos chaotischen Wochen im Amt auf Druck ihrer Partei am Donnerstag ihren Rücktritt verkündet.