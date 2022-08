Tory-Mitglieder beginnen Wahl von Johnson-Nachfolger

Finanzminister Nadhim Zahawi sprach sich in der Zeitung „The Telegraph“ offiziell für die Außenministerin als nächste Parteivorsitzende - und damit als künftige Regierungschefin - aus. Ihr Konkurrent Rishi Sunak kündigte unterdessen eine Senkung der Einkommenssteuer an.Der Ex-Finanzminister kommt einer YouGov-Umfrage zufolge bei der Parteibasis auf 24 Prozentpunkte weniger Rückhalt als Truss. Auch die 47-jährige Ministerin hat eine Steuersenkung versprochen. Die beiden Spitzenpolitiker hatten sich in den vergangenen Wochen gegen eine Reihe anderer Bewerber um Johnsons Nachfolge durchgesetzt.Der amtierende Premier Johnson hatte am 7. Juli nach beispiellosem Druck aus seinem Kabinett seinen Rückzug angekündigt. Vorausgegangen waren mehrere Skandale.Für die Stimmabgabe durch die Mitglieder der Konservativen Partei ist nun Zeit bis zum Nachmittag des 2. September. Die Entscheidung kann bis dahin beliebig oft geändert werden. Das Ergebnis der Wahl zum Parteivorsitz soll am 5. September verkündet werden. Die Siegerin oder der Sieger zieht dann auch in den Regierungssitz in der Londoner Downing Street ein.