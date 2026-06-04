Der von Moskau eingesetzte Chef der Halbinsel, Sergej Aksjonow, teilte bei Telegram mit, dass in der Krim-Hauptstadt drei Menschen getötet und sieben verletzt worden seien. Details nannte er nicht. Später meldete er noch einen Toten.<BR \/><BR \/>Dieser sei neben zwei Verletzten nach einem ukrainischen Drohnenangriff auf einen Nahverkehrszug gemeldet worden. Russland hatte die Krim 2014 annektiert und nutzt sie auch als Aufmarschgebiet für seine Truppen im Angriffskrieg gegen die Ukraine. Kiew will mit den Drohnenangriffen vor allem den militärischen Nachschub stören. Das Land verteidigt sich seit mehr als vier Jahren gegen die russische Invasion.<BR \/><BR \/>Russland setzt nach ukrainischen Angaben seine systematischen Angriffe auf die Logistikinfrastruktur des Nachbarlandes fort. Allein im April habe es mehr als 500 Drohnenangriffe gegeben, schrieb der stellvertretende Ministerpräsident Olexij Kuleba am Donnerstag auf dem Kurznachrichtendienst Telegram. Demnach würden die ukrainischen Häfen praktisch jeden zweiten Tag angegriffen. Trotz der Angriffe funktioniere der ukrainische See-Exportkorridor jedoch weiter. Die Seehäfen des Landes hätten im laufenden Jahr 2026 bisher fast 35 Millionen Tonnen Fracht umgeschlagen.