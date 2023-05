Tote bei russischer Angriffswelle vor Gedenktag

35 Drohnenangriffe abgewehrt

Die Angriffe beschädigten laut dem ukrainischen Netzbetreiber Ukrenergo Stromnetze in 5 Regionen. Dies gelte für Donezk, Charkiw, Cherson, Sumy und Tschernihiw, teilte das Unternehmen mit. „Die nächtlichen Drohnenattacken haben aber nicht die Hauptinfrastruktur für Energie beschädigt.“ Mit guten Bedingungen für Wasser-, Solar- und Windkraftwerke könne der Strombedarf vollständig gedeckt werden, so Ukrenergo.Im der ostukrainischen Stadt Bachmut intensivierte Russland demnach den Beschuss mit schweren Waffen. „Die Russen hoffen immer noch, die Stadt bis zum 9. Mai zu erobern“, sagte General Oleksandr Syrskyj.In Moskau laufen derzeit die Vorbereitungen für die Militärparade, mit der am Dienstag der Sieg der Roten Armee über Nazi-Deutschland 1945 gefeiert werden soll. Die Veranstaltung gilt dieses Jahr als besonders symbolträchtig, weil Präsident Wladimir Putin die Invasion der Ukraine ursprünglich mit dem Ziel begründet hat, dort angeblich eine Art neuen Faschismus bekämpfen zu wollen.Die Regierung in Kiew und ihre Verbündeten weisen dies als Vorwand zurück und werfen Russland vor, einen Angriffskriegs auf die benachbarte Ex-Sowjetrepublik zu führen. Die Regierung in Moskau spricht von einem militärischen Sondereinsatz. Er hat Tausenden Menschen das Leben gekostet, Millionen Menschen in die Flucht getrieben sowie zur Zerstörung ganzer Städte geführt.„Leider gibt es tote und verwundete Zivilisten“, erklärte der ukrainische Generalstab in seinem täglichen Lagebericht Montagfrüh. Bei der jüngsten Angriffswelle seien Wohnhäuser und zivile Infrastruktur beschädigt worden. Bereits am Sonntag wurden 61 Luftangriffe sowie 52 Attacken aus Raketensystemen auf Stellungen der ukrainischen Armee und bewohnte Gebieten gezählt. 35 Drohnenangriffe auf Ziele in verschiedenen Teilen der Ukraine konnten abgewehrt werden, wie das Militär weiter mitteilte.Bei der jüngsten Angriffswelle ertönte stundenlang Luftalarm in etwa 2 Dritteln des Landes. Durch Luftangriffe auf Kiew sind laut dem Bürgermeister der Hauptstadt, Vitali Klitschko, mindestens fünf Menschen verletzt worden. In der Schwarzmeer-Hafenstadt Odessa geriet ukrainischen Angaben zufolge ein Lebensmittellager nach russischem Beschuss in Brand. Acht Orte in der Region Sumy im Nordosten standen nach Militärangaben ebenfalls unter verstärktem russischen Beschuss. In der südukrainischen Region Cherson sowie in der Region Saporischschja im Südosten des Landes waren laut Medienberichten Explosionen zu hören.Ein von Russland in der Region Saporischschja installierter Vertreter sagte, die russischen Kräfte hätten ein Vorratslager und Stellungen der Ukrainer in der Kleinstadt Orichiw getroffen. Die Darstellungen zum Kampfgeschehen können unabhängig nicht überprüft werden.