Tote bei Terroranschlag auf Polizeistation in Pakistan

In dem Gebäude sei es zu einem stundenlangen Schusswechsel gekommen. Einer der Angreifer habe sich in die Luft gesprengt, nachdem er auf dem Gebäudedach von Sicherheitskräften umzingelt worden war. Die militant-islamistischen Taliban bekannten sich zu dem Angriff.Seitdem die pakistanischen Taliban Ende vergangenen Jahres eine Waffenruhe mit der Regierung in Islamabad aufgekündigt haben, haben sie mehrere Anschläge für sich reklamiert. Häufig richten sich die Attacken gegen Sicherheitskräfte. Laut Behörden sollen die Taliban auch für einen Anschlag auf eine Moschee in der nordpakistanischen Stadt Peschawar verantwortlich sein, bei dem jüngst 84 Menschen getötet wurden, die meisten davon Polizisten. Die pakistanischen Taliban sind unabhängig von der islamistischen Taliban-Regierung im benachbarten Afghanistan.