Weitere 18 seien verletzt worden, teilten die von Moskau eingesetzten Gebietsverwaltungen bei Telegram mit. Der Großteil der Angriffe galt demnach Lastkraftwagen und Autos. Unter den Toten sind ein Lkw-Fahrer und die Fahrer von zwei Autos. Diese Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.<BR \/><BR \/>Bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf die Region Moskau wurden zuvor nach russischen Angaben drei Menschen getötet. Zudem seien fünf Menschen beim Absturz einer Drohne in einer Siedlung der Stadt Istra verletzt worden, teilte der Gouverneur der Region, Andrej Worobjow, am Montag mit. Eine weitere Tote wurde aus der westrussischen Region Belgorod gemeldet.<BR \/><BR \/>Bei einem russischen Angriff auf einen Frachter in der Schwarzmeer-Region wurden drei Besatzungsmitglieder getötet. Fünf weitere Seeleute seien verletzt worden, teilte der stellvertretende ukrainische Ministerpräsident Oleksij Kuleba mit. Das unter der Flagge Togos fahrende Schiff hatte dem Gouverneur der Region, Oleh Kiper, zufolge Mineraldünger geladen und lag zum Zeitpunkt des Angriffs vor Anker. Russland griff außerdem erneut den ukrainischen Hafen Tschornomorsk an.