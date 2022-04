Tote und Verletzte bei Angriff auf Odessa

Ständig würden Leitungen beschädigt, wodurch die Versorgung der verbliebenen Bevölkerung vor allem mit Wasser fraglich sei. Aus den genannten Städten konnten mehr als 110 Menschen evakuiert werden, so die Angaben.Im benachbarten Gebiet Donezk wurden der Gebietsverwaltung zufolge am Freitag 3 Menschen getötet und 7 verletzt. Im Charkiwer Gebiet informierte Gouverneur Oleh Synjehubow über 2 Tote und 19 Verletzte infolge von 56 Angriffen innerhalb der vergangenen 24 Stunden. Den Behörden zufolge wurden im südukrainischen Gebiet Mykolajiw 8 Menschen durch Beschuss verletzt.Aufgrund der angespannten Situation ist für die orthodoxe Osternacht auf Sonntag die Ausgangssperre in 6 Gebieten verschärft worden. Zwischen 19 und 5 Uhr Ortszeit (18 bis 4 Uhr MESZ) ist ein Ausgang in den Gebieten Donezk, Luhansk, Mykolajiw, Saporischschja, Cherson und Charkiw verboten. In den übrigen Gebieten gilt das Verbot von 23 bis 5 Uhr Ortszeit. 2 zentrale Gottesdienste werden im Fernsehen übertragen.