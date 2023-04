Tote und Verletzte bei Bombenanschlag in Pakistan

Die starke Explosion im Inneren eines Anti-Terror-Zentrums habe das gesamte Gebäude zum Einsturz gebracht und viele Menschen unter den Trümmern eingeschlossen, sagte der örtliche Polizeichef der dpa in Islamabad. Auch eine Moschee sei durch die Wucht der Explosion zerstört worden. Weitere Tote werden befürchtet. Nach ersten Erkenntnissen hat sich ein Attentäter in die Luft gesprengt, es soll auch zu einer zweiten Explosion gekommen sein. Noch bekannte sich niemand zu dem Angriff.In der südasiatischen Atommacht Pakistan schwelt seit Jahren ein Konflikt zwischen der Regierung und den pakistanischen Taliban TTP. Bemühungen für einen dauerhaften Waffenstillstand zwischen Islamabad und den militanten Islamisten kamen bisher nicht zustande. Die pakistanischen Taliban sind unabhängig von der islamistischen Taliban-Regierung im benachbarten Afghanistan.Ende Jänner wurden bei einem Anschlag in der pakistanischen Millionenstadt Peshawar in einer Hochsicherheitszone mehr als 100 Menschen getötet. Der Geheimdienst machte die TTP dafür verantwortlich, die sich wiederum distanzierten.