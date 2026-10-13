Auch in der Hauptstadt Kiew meldete Bürgermeister Vitali Klitschko Schäden an einem Wohnhaus nach einem russischen Drohnenangriff. Im Westen der Ukraine brannten im Gebiet Lwiw (früher Lemberg) laut Zivilschutz drei Wohnhäuser nach einem Drohnenangriff. Informationen zu Verletzten gab es demnach zunächst nicht. Die ukrainische Luftverteidigung meldete in der Früh, dass von 108 russischen Drohnenangriffen 88 abgewehrt worden seien.<BR \/><BR \/>Die Ukraine wehrt sich seit mehr als viereinhalb Jahren gegen den russischen Angriffskrieg.