Ein Toter nach Schüssen am Rande von Demonstrationen in Portland

Es gab Auseinandersetzungen zwischen beiden Seiten. Die Polizei machte zunächst keine Angaben darüber, ob die Schüsse damit in direktem Zusammenhang standen. Unklar war zunächst auch, ob es sich bei dem Opfer um einen Mann oder eine Frau handelt. Es werde wegen eines Tötungsdelikts ermittelt, hieß es.Nach Polizeigewalt gegen Afroamerikanern in den USA kam es in den vergangenen Woche immer wieder zu Protesten in verschiedenen Städten. Dabei wurden in Kenosha im Staat Wisconsin zwei Menschen getötet.

apa