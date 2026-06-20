Unter den Trümmern eines zerstörten Wohngebäudes sei eine Leiche entdeckt worden, teilte Bürgermeister Ihor Terechow am Samstag mit. Neun Menschen wurden nach Angaben von Regionalgouverneur Oleh Synehubow zudem verletzt. <BR \/><BR \/>Bei einem Drohnenangriff auf ein Schiff unter panamaischer Flagge im Schwarzen Meer wurde ein Besatzungsmitglied getötet und zwei weitere verletzt.<BR \/><BR \/>Dieser Vorfall habe sich bereits am Donnerstag ereignet, teilte die panamaische Schifffahrtsbehörde AMP mit. „Wir haben die vorgesehenen Verfahren eingeleitet, um offizielle Informationen über den Vorfall einzuholen, und stehen mit den beteiligten Stellen in Kontakt.“ Der Zustand eines der verletzten Seeleute sei ernst. Das Schiff habe seine Fahrt fortsetzen können, hieß es.