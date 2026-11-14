In Pawlohrad in der Oblast Dnipropetrowsk kam bei russischen Angriffen ein Mann ums Leben, wie Militärverwalter Olexander Hanscha auf Telegram berichtete. Weitere zehn Personen, unter ihnen ein siebenjähriger Bub, seien verletzt ins Krankenhaus gebracht worden.<BR \/><BR \/>In beiden Fällen wurden keine Angaben gemacht, mit welchen Waffen die Städte angegriffen wurden. Auch über das Ausmaß der Schäden wurden keine Details veröffentlicht.<BR \/><BR \/>Infolge eines ukrainischen Drohnenangriffs ist im westrussischen Gebiet Belgorod eine dreiköpfige Familie getötet worden. Die Drohne griff dem operativen Stab der Region zufolge ein Wohnhaus in der Siedlung Proletarski im Landkreis Rakitnoje direkt an. Ein weiterer Mensch sei verletzt worden. Proletarski ist nur etwa 20 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. In der Region seien zudem bei ukrainischen Drohnenangriffen mindestens neun Menschen verletzt worden, hieß es.<BR \/><BR \/>Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums wurden in der Nacht auf Samstag 29 ukrainische Drohnen abgewehrt. Ein Teil davon wurde über der Region um die Hauptstadt Moskau abgeschossen.