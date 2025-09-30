„Wir haben die Förderung der Tourismusorganisationen auf neue Beine gestellt“, erklärte der zuständige Landesrat Luis Walcher. Mit den Änderungen verfolge er zwei zentrale Ziele: Zum einen würden Zusammenschlüsse von Tourismusorganisationen künftig mit höheren Fördersätzen belohnt. Zum anderen solle die Förderung verstärkt in Regionen gelenkt werden, die touristisch schwächer entwickelt sind. Walcher sprach von einem „Tourismus der zwei Geschwindigkeiten“, bei dem manche Gebiete stark wachsen, andere aber Schwierigkeiten hätten, ihr Angebot zu sichern.<h3>\r\nDas ist neu<\/h3>Neu ist, dass nun auch Investitionen in Arbeitsfahrzeuge – etwa zur Instandhaltung von Wanderwegen – sowie in Sanitäranlagen entlang stark frequentierter Routen förderfähig sind. Ebenfalls unterstützt werden können künftig der Bau und die Erneuerung von Wander- und Themenwegen, Mountainbike-Strecken, Langlaufloipen sowie Brücken. Auch der Ankauf von Pistenfahrzeugen und Beschneiungsanlagen zählt zu den geförderten Vorhaben.<h3>\r\nAusmaß der Zuschüsse richtet sich nach dem Entwicklungsstand<\/h3>Eine weitere Neuerung betrifft Versicherungsverträge: Zuschüsse können künftig auch für den Abschluss von Policen im Zusammenhang mit öffentlich zugänglichen Loipen, Wander- und Radwegen sowie ausgewiesenen Mountainbikepisten gewährt werden – ebenso für Veranstaltungen, Anlagen und Dienste von überwiegend touristischem Interesse. Nicht mehr unterstützt werden hingegen Investitionen in Büroräume oder EDV-Ausstattung.<BR \/><BR \/>Das Ausmaß der Zuschüsse richtet sich künftig nach dem Entwicklungsstand des jeweiligen Einzugsgebietes: Bis zu 70 Prozent in touristisch gering entwickelten Regionen, bis zu 50 Prozent in entwickelten und bis zu 30 Prozent in stark entwickelten Gebieten. Für die Vergabe der Sockelbeiträge werden zudem Koeffizienten eingeführt: 1,2 für gering entwickelte, 1,0 für entwickelte und 0,8 für stark entwickelte Regionen.<h3>\r\nSockelbeitrag wird erhöht<\/h3>Um Fusionen attraktiver zu machen, wird der Sockelbeitrag im ersten Jahr deutlich erhöht: Anstelle von bisher 2.000 Euro erhalten Tourismusorganisationen, die sich zusammenschließen, 10.000 Euro pro beteiligter Organisation.