Es gebe schon Beschränkungen in sensiblen Gebieten. Für Flüge außerhalb der Schutzgebiete liege die Zuständigkeit bei Landesrat Daniel Alfreider und der ENAC. Um Beschränkungen auf Basis der neuen Zuständigkeit des Landes für den Umweltschutz zu verschärfen, wurde eine Arbeitsgruppe eingesetzt. <BR \/><BR \/>„Ich will derzeit aber bewusst keinen Termin nennen, denn wir wollen ein Gesetz, das Anfechtungen standhält“, so Brunner. Enttäuscht ist das Team K. Jahrelang seien die Bürger vertröstet worden, weil die Kompetenzen fehlten, Jetzt seien sie da und es passiere trotzdem nichts. Zudem bestätige Landesrat Brunner, dass Heliplätze über 1600 Metern sanktioniert werden können. <BR \/><BR \/>„Dennoch scheinen Anlagen in sensiblen Berggebieten in Betrieb zu sein“, so Franz Ploner.