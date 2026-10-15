Touristische Helikopterflüge sorgen in Südtirol zunehmend für Kritik. Lärm, Auswirkungen auf Umwelt und Landschaft sowie die Nähe von Landeplätzen zu Wohngebieten beschäftigen die Bevölkerung. Der Südtiroler Landtag will deshalb erreichen, dass Südtirol künftig selbst stärker über die Genehmigung von Helikopterlandeplätzen entscheiden kann.<BR \/><BR \/>Dazu hat das Plenum am heutigen Donnerstag einstimmig einen Antrag der Grünen angenommen. Das italienische Parlament und die Regierung in Rom sollen aufgefordert werden, die entsprechende Zuständigkeit an das Land Südtirol zu übertragen. Sollte das nicht möglich sein, soll dem Land zumindest ein Mitspracherecht oder ein Vetorecht bei der Genehmigung neuer Landeplätze eingeräumt werden.<h3>\r\nZuständigkeit liegt derzeit beim Staat<\/h3>Aktuell ist das staatliche Amt für zivile Luftfahrt (ENAC) für die Genehmigung von Helikopterlandeplätzen zuständig. Die Einflussmöglichkeiten des Landes und der Gemeinden sind begrenzt. Mit dem angenommenen Antrag wollen die Grünen erreichen, dass bei Entscheidungen über neue Landeplätze die Auswirkungen auf die Umwelt und die Lebensqualität der Bevölkerung stärker berücksichtigt werden.<BR \/><BR \/>Die zunehmende Zahl touristischer Helikopterflüge und die Nähe einzelner Landeplätze zu Wohngebieten hatten in den vergangenen Jahren für Proteste gesorgt.<h3>\r\nKompatscher kündigt strengere Regeln an<\/h3>Die Grünen-Landtagsabgeordnete Brigitte Foppa, Erstunterzeichnerin des Antrags, verwies auf den breiten Rückhalt im Landtag. „Im Landtag herrschte einstimmiger Konsens. Das sagt viel aus, gerade nach einem Sommer, in dem sich der Unmut in der Bevölkerung deutlich gezeigt hat“, erklärte sie.<BR \/><BR \/>Zugleich verwies Foppa auf das wirtschaftliche Interesse hinter den touristischen Angeboten. Sie habe Werbung für Helikopterflüge mit anschließender Weinverkostung zu einem Preis von knapp 2.000 Euro gefunden. „Diesen Entwicklungen müssen wir Einhalt gebieten“, sagte die Abgeordnete.<BR \/><BR \/>Landeshauptmann Arno Kompatscher habe im Landtag zudem angekündigt, dass für touristische Flüge in Südtirol strengere und restriktivere Regeln erlassen werden sollen, berichtete Foppa.<BR \/><BR \/>Die Grünen-Abgeordneten Brigitte Foppa, Madeleine Rohrer und Zeno Oberkofler betonten abschließend, dass bei Entscheidungen über neue Landeplätze die Bedürfnisse der Umwelt und der Menschen vor Ort berücksichtigt werden müssten.