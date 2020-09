Tramin: Wolfgang Oberhofer im Amt bestätigt

Der SVP-Bürgermeister war 2015 in das Amt gewählt worden, er war der einzige Bürgermeister-Kandidat in Tramin.2752 Wahlberechtigte waren am Sonntag und Montag zur Wahl gerufen, 71,4 Prozent folgten dem Ruf. Sie konnten zwischen 25 Kandidaten aus 2 Listen wählen.In den vergangenen 5 Jahren hatte die SVP in Tramin 16 Sitze des Gemeinderats inne, die Bürgerliste Tramin die restlichen 2. Die Bürgerliste stellte bei der heurigen Wahl keine Kandidaten, dafür die Süd-Tiroler Freiheit.

